Денисова: Заседание "суда" по делу Бекирова перенесено

Новости Украины:Суд по делу активиста Бекирова перенесли на 20 августа.

Заседание суда в оккупированном Крыму по делу украинского активиста Эдема Бекирова перенесли на 20 августа, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня "Верховный суд Республики Крыма" должен был определить, какой именно местный суд будет рассматривать уголовное дело Эдема Бекирова по сути – "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд Симферополя". Заседание… перенесено на 14:00 20 августа", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук.

По ее словам, удерживаемый в Симферопольском СИЗО Бекиров должен был принимать участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, но из-за боли в спине не смог перейти из своей камеры в специально оборудованное помещение.

Также омбудсмен отметила, что "по той же причине два дня назад Эдем Бекиров не встретился со своим адвокатом".

Она вновь отметила, что Бекиров может не выдержать транспортировки в Красноперекопск для рассмотрения судом уголовного дела и призвала международное сообщество оказать давление на Россию для спасения жизни активиста.

"Еще раз подчеркиваю, что транспортировку в Красноперекопск Эдем Бекиров в своем состоянии здоровья может не выдержать. Только давление международного сообщества на РФ может спасти жизнь нашего гражданина", - подчеркнула Денисова.

Как сообщалось, незаконно удерживаемого в Cимферопольском СИЗО крымскотатарского активиста Бекирова вынуждают дать показания против председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, директора телеканала ATR Ленура Ислямова.

Ранее Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья Бекирова и призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову предпринять меры для обеспечения его квалифицированной медицинской помощью.

Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка. Его жена Гульнара - член Меджлиса крымскотатарского народа. Его задержали 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Оккупационные власти Крыма обвиняют его по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).