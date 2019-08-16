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Smart-безопасность: в Киеве установят 40 кнопок экстренного вызова помощи

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Smart-безопасность: в Киеве установят 40 кнопок экстренного вызова помощи
16:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: КГГА

Новости Украины:В общественных местах Киева в этом году планируют установить 40 кнопок экстренного вызова помощи.

В общественных местах Киева в этом году планируют установить 40 кнопок экстренного вызова помощи - благодаря им киевляне могут быстро известить о происшествии или преступлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации.

Кнопки начали устанавливать в июне в местах массового скопления людей и на туристических маршрутах. Приборы помогают обеспечить оперативную помощь на улице в случае необходимости. На данный момент установлено 6 кнопок экстренного вызова помощи.

«Уже в ближайшее время будут подключены более 15 кнопок, а всего до конца года в городе планируется установить около 40 кнопок приборов», - сообщили в КГГА.

Как сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров, функционал кнопок экстренного вызова позволяет отслеживать ситуацию даже без вызова.

«Видеонаблюдение и запись звука ведется круглосуточно. Поэтому даже если вызова нет, в случае возникновения экстренной ситуации оператор сможет на нее отреагировать», - отметил он.

По словам начальника управления связи и телекоммуникаций ГУ Национальной полиции в г. Киеве Сергея Магдия, вызовы принимают операторы Нацполиции. Видео с камер, встроенных в кнопки, поступает, обрабатывается и хранится также в Ситуационном центре противодействия угрозам города Киева. Именно операторы центра будут вызывать соответствующие службы: полицию, скорую помощь, спасателей или коммунальные службы.

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В КГГА заявляют о планах расширить использование smart-технологий в работе кнопок. В частности, они будут реагировать не только на вызовы, но и на различные звуки - грохот, звуки взрыва и прочее.

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