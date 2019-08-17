За последние сутки боевики 13 раз обстреляли силы ООС

Новости Украины:За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

За минувшие сутки боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"16 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….За прошедшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Кымского - с станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":- неподалеку Павлополя - из автоматического гранатомета", - подытожили в штабе ООС.