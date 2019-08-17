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Суббота, 17.08.2019
Итоги 16 августа: арест Грымчака, СБУ закрыло дело против Портнова, бой Усика в Чикаго
Итоги 16 августа: арест Грымчака, СБУ закрыло дело против Портнова, бой Усика в Чикаго
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Итоги 16 августа: арест Грымчака, СБУ закрыло дело против Портнова, бой Усика в Чикаго

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Итоги 16 августа: арест Грымчака, СБУ закрыло дело против Портнова, бой Усика в Чикаго
07:45 Сегодня Телеграф Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Суд избрал меру пресечения Грымчаку, СБУ закрыло дело против Портнова, Нападение на экс-нардепа Куприя, Визит в Украину Нетаньяху, Бой Усика в Чикаго.

Суд арестовал Грымчака

Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Украины (МинВОТ) Юрию Грымчаку.

Такое решение принял суд в пятницу вечером.

По мнению суда, более мягкая мера пресечения не поможет предотвратить риски его побега, уничтожения доказательств и тому подобное.

Прокуратура просила арестовать чиновника с альтернативой залога в 13,4 миллионов гривен.

СБУ закрыло дело против Портнова

Служба безопасности закрыла уголовное производство о государственной измене, в котором упоминался бывший советник Виктора Януковича Андрей Портнов.

В подтверждение своих слов он приложил три документа от прокуратуры Крыма и СБУ.

Украину посетят премьер-министр Израиля и президент Финляндии

В Офисе президента поделились подробностями визита премьер-министра Израиля. В понедельник, 19 августа в Киеве состоится ряд мероприятий с участием Президента Украины и Премьер-министра Государства Израиль.

Подробную программу обнародовали сегодня в пресс-служба Офиса Президента.

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистьо 12-13 сентября посетит с официальным визитом Украину.

Это будет первая встреча Ниинистё и Зеленского.

Умерла нидерландская принцесса Кристина

В Гааге на 72-м году жизни скончалась принцесса Нидерландов Кристина.

Принцесса родилась 18 февраля 1947 года, она была четвертой и самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда. При рождении принцесса была названа Марейке, однако позже взяла свое второе имя Кристина. Она приходилась сестрой бывшей королеве Беатрикс и тетей действующему королю Виллему-Александру.

В детстве она почти потеряла зрение. Еще в молодости принцесса отказалась от активного участия в жизни королевского дома и была одним из наименее известных членов королевской семьи.

"Е-ПЕНСИЯ": Пенсионный фонд начал оцифровку дел

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел (ретроконверсию), в ходе которой планируется перевести 10 млн действующих пенсионных дел в электронный формат до 2024 года.

Введение электронного формата позволит пенсионерам получать доступ к материалам своего дела в любом сервисном центре ПФУ или самостоятельно через веб-портал электронных услуг Фонда, а также создаст возможность получать услуги независимо от места жительства.

Нападение на экс-нардепа Куприя

"Сегодня, 16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза. Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель", - сообщает полиция Киевской области в пятницу.

В свою очередь о нападении и на него сообщил сам пострадавший - нардепутат Рады 8-го созыва (внефракционный) Виталий Куприй. Он опубликовал в Фейсбуке фото и видео с места происшествия с просьбой помочь в опознании нападавших.

Позже полиция задержала нападавшего на нардепа под Киевом.

Официально: названы дата и место дебюта Усика в хэвивейте

Менеджер Александра Усика Эгис Климас анонсировал в личном Instagram проведение следующего боя украинца 12 октября.

Согласно публикации Климаса, поединок состоится в Чикаго на Уинтраст-арене.

Имя оппонента Усика в анонсе не фигурирует. Ранее украинец должен был драться против камерунца Карлоса Такама, однако из-за смены последним промоутерской компании поединок может не состояться.

Гонорар украинца за бой с Такамом должен был составить 1,2 миллиона долларов.

Состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией

Шевченко объявил состав сборной Украины на матчи с Литвой и Нигерией. Наставник вызвал 24 футболиста.

Матч отбора к Евро-2020 Литва - Украина сыграют 7 сентября в Вильнюсе, а товарищеский матч против Нигерии - 10 сентября в Днепре.

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ФК Динамо (Киев), СБУ, Суд, Юрий Грымчак, Александр Усик.
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