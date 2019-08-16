Дело Грымчака: прокуратура просит залог размером в 13,4 млн гривен

Новости Украины:Прокуроры просят суд арестовать Грымчака и Овдиенко с правом залога.

В Деснянский районный суд Чернигова поступили ходатайства прокурора об избрании меры пресечения в виде содержание под стражей с альтернативой залога заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его помощнику Игорю Овдиенко.

Как сообщается в пятницу на сайте "Судебная власть" со ссылкой на пресс-службу суда, прокурор просит установить Грымчаку и Овдиенко залог в размере 6690 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (то есть 13,4 млн грн).

"Согласно протоколу автоматизированного распределения судебного дела между судьями, указанные ходатайства распределены следственному судье Лямзиной Наталье Юрьевне", - сказано в сообщении.

В Украине с 1 июля 2019 года прожиточный минимум увеличился до 2,007 тыс. грн для трудоспособных граждан.

Как сообщалось, Грымчак и его помощник Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа. 15 августа им объявили о подозрении в совершении преступления по ч.4. ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали после получения части неправомерной выгоды в сумме $480 тыс.

Как пояснил руководитель Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, возможное преступление, совершенное Грымчаком, было выявлено в ходе расследования производства о нападении на активистку Татьяну Черновол (ныне – народный депутат), но не имеет отношения к тому преступлению.