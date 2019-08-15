Грымчаку объявлено о подозрении

Новости Украины:Следствие объявило Грымчаку о подозрении в требовании взятки.

Заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Грымчаку следователи объявили о подозрении в по ч.4. ст. 190 Уголовного кодекса Украины,

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"15 августа 2019г. сообщено о подозрении задержанным накануне замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его "помощнику". Правовая квалификация действий указанных лиц - ч. 4 ст. 190 УК Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом - денежными средствами - в особо крупном размере.

"Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019г., которая была изъята во время осуществленных обысков", - сказано в сообщении.