"Е-ПЕНСИЯ": Пенсионный фонд начал оцифровку дел

Новости Украины:Пенсионный фонд начал оцифровку 10 млн пенсионных дел.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начал масштабную оцифровку бумажных пенсионных дел (ретроконверсию), в ходе которой планируется перевести 10 млн действующих пенсионных дел в электронный формат до 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

“Перевод пенсионных дел в электронный формат осуществляется в рамках реализации Пенсионным фондом Украины проекта «Е-ПЕНСИЯ», который, среди прочего, предусматривает дистанционную подачу документов для назначения пенсий через веб-портал электронных услуг Фонда и создание специального мобильного приложения”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что введение электронного формата позволит пенсионерам получать доступ к материалам своего дела в любом сервисном центре ПФУ или самостоятельно через веб-портал электронных услуг Фонда, а также создаст возможность получать услуги независимо от места жительства.

При этом освобожденные архивные помещения органов ПФУ можно будет использовать для улучшения условий обслуживания граждан.

Центры ретроконверсии уже работают в Киевской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях, где развернуто необходимое аппаратное и программное обеспечение и созданы специальные структурные подразделения. В других областях такие центры ПФУ планирует открыть до конца сентября 2019 года.

Напомним, глава Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что Пенсионный фонд планирует сократить число своих отделений по стране с 600 до 55.