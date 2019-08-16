На депутата восьмого созыва Куприя совершено нападение

Новости Украины:Неизвестные облили экс-нардепа жидкостью,похожей на экскременты, и брызнули в лицо из газового баллончика.

Правоохранители ввели специальную полицейскую операцию "Перехват" в Киеве и Киевской области для поиска лиц, осуществивших нападение на народного депутата в пгт Гостомель Киевской области утром в пятницу и скрывшихся на автомобиле "Опель" серого цвета с номерами иностранной регистрации.

"Сегодня, 16 августа, около 10:00, двое неизвестных напали на народного депутата. Забрызгали мужчине лицо слезоточивым газом "Терен-4" и облили ему одежду жидкостью с резким неприятным запахом, похожим на экскременты. Какое это вещество - установит экспертиза. Нападение произошло на одной из улиц поселка Гостомель", - сообщает полиция Киевской области в пятницу.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная Ирпенского отдела полиции. Для задержания пропавшего авто и злоумышленников введена спецоперация, ориентированы все наряды полиции.

В свою очередь о нападении и на него сообщил сам пострадавший - нардепутат Рады 8-го созыва (внефракционный) Виталий Куприй. Он опубликовал в Фейсбуке фото и видео с места происшествия с просьбой помочь в опознании нападавших.

Нардеп также заявил, что нападение на него "заказали" замгенпроекурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и руководитель Всемирной лиги смешанных боевых искусств и движения "Гідність нації" Владимир Тесля.

Куприй также сообщил, что его охрана отбила у нападавших "чеченцев" сумку, в которой были документы и телефон депутата.

Напомним, Виталий Куприй и Надежда Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета и требовали рассмотреть вопрос инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.