Куприй предложил Президенту свою кандидатуру на пост генпрокурора

Новости Украины: Народный депутат Виталий Куприй решил предложить свою кандидатуру на пост генпрокурора, и обратился с этой инициативой к Президенту.

Политик посредством социальной сети обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой рассмотреть его кандидатуру на пост Генерального прокурора Украины.

Текст письма внефракционный нардеп разместил на своей странице в Интернете. В открытом письме Виталий Куприй поддержал Президента в решении уволить, в частности, генпрокурора. А на вакантное место рассмотреть его кандидатуру. "С первого шага он сделал то, что ожидало от него общество - распустил Верховную Раду! (...) Сегодня я направил ему письмо с предложением принять участие в открытом конкурсе на замещение должности генпрокурора", - написал на своей странице депутат.

В своем заявлении он подчеркнул, что имеет достаточный опыт в данной сфере деятельности и является заместителем Главы Комитета ВРУ по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. У данного кандидата, согласно поданной информации, есть высшее юридическое образование. В поддержку своей кандидатуры Виталий Николаевич также добавил, что в период его работы на посту замглавы Комитета было начато более ста криминальных дел против чиновников высокого ранга, в список которых вошли Петр Порошенко, Владимир Гройсман, Юрий Луценко.

Напомним, Виталий Куприй - нардеп 8-го созыва Верховной Рады Украины. До середины прошлого года являлся членом партии "Укроп". Принимал участие в президентской гонке этого года. За свою карьеру возглавлял Комиссию по борьбе с коррупцией и преступностью в Днепродзержинске, занимал пост советника председателя Днепропетровской ОГА по вопросам борьбы с преступностью. В прошлом году он стал одним из 322 граждан Украины, против которых Россия ввела санкции.