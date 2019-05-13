Савченко и Куприй пытались сорвать заседание согласительного совета

Новости Украины: Виталий Куприй и Надежда Савченко пытались сорвать заседание согласительного совета и требовали рассмотреть вопрос инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Глава депутатского объединения "За будущего президента Зеленского" Виталий Куприй и внефракционный нардеп Надежда Савченко пытались сорвать Согласительный совет, требуя как можно быстрее принять решение об инаугурации новоизбранного главы государства.

Так, Савченко настаивала на принятии решения о проведении инаугурации 19 мая. В свою очередь Куприй положил на стол Парубию наручники.

"Есть попытки сорвать заседание Согласительного совета, такие попытки предпринимались, но успеха они не имели, потому что Верховная Рада работает и будет работать эффективно", - сказал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

При этом он призвал Куприя и Савченко покинуть заседание Согласительного совета.

По мнению спикера, "люди, которые возглавляют межфракционное объединение в поддержку Зеленского, сегодня дискредитируют украинский парламент, самого Зеленского и все государственные институты".

При этом Парубий отметил, что ему обидно и стыдно, что "люди со званием народного депутата сегодня себя так ведут на Согласительном совете".

В итоге, ни Куприй, ни Савченко не покинули заседание Согласительного совета. В то же время Парубий продолжил оглашать вопросы, которые планируется рассмотреть в течение текущей пленарной недели.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован ряд постановлений о дате проведения инаугурации. Народные депутаты предлагают, в частности, назначить ее на 19, 20 мая или 1 июня.

Зеленский настаивает на дате 19 мая, и обратился к ВР с требованием назначить инаугурацию именно на этот день.

Вместе с тем 19 мая является Днем памяти жертв политических репрессий, и поэтому некоторые политики, историки, активисты настаивают, что это крайне неудачная дата для инаугурации новоизбранного главы государства.