Инаугурация Зеленского: в МИД готовятся к "большой работе"

Новости Украины: В ведомстве подчеркнули, что будут готовы к сложностям в организации церемонии вступления Зеленского на пост Главы государства, как только узнают точную дату.

В Министерстве иностранных дел сообщили, что готовы обеспечить высокий уровень присутствия представителей зарубежных делегаций. Единственное, что осталось, это узнать точную дату инаугурации от окружения Владимира Зеленского.

В ведомстве на брифинге об этом заявила пресс-секретарь Екатерина Зеленко. Она также сообщила, что перед сотрудниками Министерства стоит нелегкая задача. "Как только мы получим дату инаугурации новоизбранного президента, министерство иностранных дел начнет активную работу над тем, чтобы обеспечить максимально высокий уровень представленности зарубежных делегаций на церемонии инаугурации", - подчеркнула Зеленко.

Также она добавила, что к своим обязанностям нужно будет перейти немедленно, чтобы добиться максимального количества присутствующих партнеров и друзей.

Ранее стало известно, что команда Зеленского хотела провести процедуру инаугурации 19 мая. Это повлекло массу негативных комментариев в связи с тем, что именно на эту дату выпадает День памяти жертв политических репрессий. После этого представители будущего Главы государства решили перенести время проведения церемонии и выбрали пока только месяц, не указав точную дату. По последним данным, инаугурация может состояться в июне.