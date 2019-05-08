Госдеп заверил Зеленского в дальнейшей поддержке США партнерских отношений с Украиной

Новости Украины: Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент в Киеве провел встречу с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент поздравил новоизбранного президента Владимира Зеленского с победой и отметил, что Соединенные Штаты и в дальнейшем готовы поддерживать партнерские отношения с Украиной для продвижения политических и экономических реформ", - сообщает посольство США в Украине в микроблоге Твиттер в среду.

Напомним, Владимир Зеленский и Хрыстя Фриланд обсудили планы по борьбе с коррупцией в Украине и поиск мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - цитирует В.Зеленского. его пресс-служба.

По словам новоизбранного президента, для этого его команда будет делать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками.

"Наша цель - это государство в смартфоне", - пояснил В.Зеленский.

Со своей стороны Х.Фриланд отметила, что в некоторых сферах даже Канада может брать пример с Украины. В частности, это касается системы электронных деклараций. "Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром (Джастином – ред.) Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - сообщила министр иностранных дел Канады.