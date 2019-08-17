В Ужгородском СИЗО прокуратура выявила нарушения

Новости Украины:Прокуратура Закарпатской области выявила нарушения в медчасти Ужгородского СИЗО.

Прокуратура Закарпатской области требует устранить нарушения прав заключенных на медицинское обслуживание, обнаруженные в медчасти Ужгородского СИЗО.

Речь идет об учете и хранении медпрепаратов, порядке выдачи их заключенным, пишет пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры.

"По результатам проведенной в июле текущего года прокуратурой Закарпатской области проверки в Закарпатской городской медицинской части № 9 филиала ГУ «Центр охраны здоровья» Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях установлен ряд нарушений требований законодательства об охране здоровья. В частности, речь идет о нарушении законодательства о принятии, учете и хранении медицинских препаратов, порядке их выдачи заключенным", - говорится в сообщении.

Также установлено, что в медучреждении до сих пор отсутствует лицензия на осуществление медицинской практики в медицинской части УИП № 9, из-за чего невозможно провести аккредитацию данного медицинского учреждения.

В то же время, закарпатская городская медицинская часть № 9 не обеспечена в достаточном количестве медицинскими препаратами, а отдельные их виды в аптеке отсутствуют, что, в случае необходимости, не позволит обеспечить больных лиц из числа заключенных качественным и надлежащим лечением.

По результатам проведенной проверки прокуратурой области в пределах компетенции, внесено указание начальнику филиала государственного учреждения «Центр охраны здоровья» Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Черновицкой, Ивано-Франковской и Закарпатской областях, об устранении данных нарушений закона.