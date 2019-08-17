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Во Львовской области потерпел крушение вертолет

Во Львовской области потерпел крушение вертолет
11:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Вовремя падения на борту находилось два члена экипажа.

Вертолет Ми-2 упал при взлете на аэродроме "Броды" во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в области. Спасатели получили сообщение об инциденте 16 августа в 15:33.

"На аэродроме "Броды" во время взлета с высоты около 3-4 м упал на правый бок вертолет Ми-2, на борту которого находилось 2 члена экипажа", - сообщили в ведомстве.

В результате происшествия, как отмечается, травмированных нет, пожара не было.

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По данному факту проводится проверка. Пожарно-спасательные подразделения не привлекались.

Как сообщалось, в июле в Сумской области упал вертолет, пилот погиб.

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Катастрофа, Вертолет, ГСЧС, Ми-2, Львовская обл.
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