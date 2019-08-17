Дело храбрых: спасатели пострадали при пожаре в Днепре

Новости Украины:В Днепре на пожаре произошел обвал, травмированы трое пожарных.

Утром 17 августа во время тушения пожара в заброшенном здании на площади Вокзальной в городе Днепр произошло обрушение конструкций крыши. Как следствие - травмированы трое спасателей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

"17 августа в 7:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на площади Вокзальная, горит нежилое сооружение. Во время тушения очага пожара, в результате обрушения конструкций крыши травмированы 3 сотрудников Службы спасения "101", а именно, командир отделения, сержант службы гражданской защиты, 1991 года рождения, с предварительным диагнозом, ушиб правого коленного сустава. А также, двое пожарных-спасателей, младший сержант службы гражданской защиты и рядовой службы гражданской защиты 1992 и 1988 рождения соответственно", - указали в ведомстве.

По предварительной информации, угрозы жизни спасателей нет, но они госпитализированы в медицинское учреждение для обследования, добавили в ГСЧС.

Огнем повреждены конструкции заброшенного двухэтажного здания на площади 150 кв. м. Пожар локализован в 8:29 и ликвидирован в 10:56.

К пожарно-спасательным работам были привлечены 3 единицы техники и 15 спасателей.