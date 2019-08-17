Смертельный пожар в Одессе: появились фото и видео

Новости Украины:ГСЧС опубликовала видео тушения пожара в гостинице в Одессе.

В ночь на субботу, 17 августа, в одесском отеле Токио Стар произошел пожар. По данным ГСЧС, погибли восемь человек, 10 пострадали. В момент пожара в гостинице находились 200 человек, из них 136 эвакуировали.

В сети появились кадры с пожара в одесском отеле Токио Стар, который унес жизни восьми человек.

На ролике видны объемы пожара и сильное задымление. Медики транспортируют пострадавших и погибших до карет скорой помощи.

Полиция открыла уголовное производство по факту пожара в одесском отеле "Токио Стар".

"По факту пожара в гостинице «Токио Стар» начато уголовное производство. По предварительным данным, в результате возгорания в здании, которое охватило площадь около 1000 кв. м, погибли восемь человек, еще десять – госпитализированы", - говорится в сообщении.

После пожара в отеле Токио Стар в Одессе, унесшего восемь жизней, обесточено трамвайное депо.

Об этом сообщает пресс-служба Одесгорэлектротранс.

«В связи с пожаром в отеле Токио Стар и работой пожарных бригад, трамвайное депо 1 временно обесточены. Выпуск вагонов из депо на маршруты 3,5,10,11,13,18,19,26,27,28 задерживается. Просим прощения за неудобства», — сказано в сообщении.