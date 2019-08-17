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Мужчина во время ремонта дома упал с высоты около 4 метров

Мужчина во время ремонта дома упал с высоты около 4 метров
15:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В Харьковской области мужчина упал с высоты во время ремонта в доме.

Мужчина попал в больницу в неконтактном состоянии из-за падения с высоты во время ремонта в доме в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.

"52-летний мужчина в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - указали в полиции.

Происшествие произошло 16 августа в 17:10 в поселке Буды Харьковского района. Житель села во время проведения ремонтных работ в частном доме упал с высоты около 4 метров, добавили правоохранители.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

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Харьков, Полиция, Ремонт, Медицина, ЧП, Нацполиция.
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