Мужчина во время ремонта дома упал с высоты около 4 метров

Новости Украины:В Харьковской области мужчина упал с высоты во время ремонта в доме.

Мужчина попал в больницу в неконтактном состоянии из-за падения с высоты во время ремонта в доме в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Отдел коммуникации полиции области.

"52-летний мужчина в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - указали в полиции.

Происшествие произошло 16 августа в 17:10 в поселке Буды Харьковского района. Житель села во время проведения ремонтных работ в частном доме упал с высоты около 4 метров, добавили правоохранители.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".