Нацполиция разоблачила сеть подпольных казино

Новости Украины:Во время обыска в доме подозреваемого, полицейские изъяли 17 миллионов гривень.

Полицейский разоблачили организатора сети подпольных казино. У организатора изъяли более 17 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Удалось разоблачить организатора игорного бизнеса и прекратить деятельность нескольких веб-ресурсов. С помощью них игроки имели доступ к виртуальным игровым автоматам в украинском сегменте сети Интернет. Кроме того, было установлено, что в целях конспирации преступной деятельности серверное оборудование и процессинговые центры обработки платежей размещались на территории Российской Федерации. Для легализации средств, полученных в качестве онлайн ставок, 32-летний гражданин использовал платежные системы, которые находятся под санкциями", - указали в полиции.

Выяснили правоохранители и место нахождения офисного помещения - частный дом организатора на территории полуострова в Киевской области. Оттуда осуществлялось удаленное администрирование веб-ресурсов, обработка обращений клиентов казино и контроль за выплатами так называемых "выигрышей", добавили правоохранители.

В четверг, 15 августа, правоохранители, как отмечается, провели санкционированные обыски по месту жительства организатора.

"Правоохранители изъяли 520 тысяч долларов США и 140 тысяч евро (эквивалент национальной валюты - более 17 миллионов гривен), полученных от функционирования онлайн казино, компьютерную технику и "черновые" записи, подтверждающие преступную деятельность гражданина", - отметили в полиции.

В рамках уголовного производства, открытого по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, будет устанавливаться полный круг лиц, причастных к функционированию сети онлайн казино.