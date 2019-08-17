На Ривненщине добытчики янтаря блокировали полицейских

Новости Украины:около тридцати человек не давали автомобилю полицейских покинуть место происшествия.

В Ривненской области на незаконных янтарных приисках почти 30 неизвестных лиц в масках блокировали полицейский автомобиль. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"За прошедшие сутки правоохранители зарегистрировали уголовные правонарушения в Березнивском, Сарненском и Дубровицком районах. Вчера, 16 августа, около 15 часов в полицию поступило сообщение, что на территории Бобривского лесничества группа неизвестных лиц незаконно добывает янтарь. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, четверо полицейских из приданных сил и два работника лесной охраны. Правоохранители обнаружили свежие следы гидроразмыва грунта, три пожарных рукава, подсак, лопату, а рядом – около 30 человек в балаклавах",- говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время документирования правонарушения неизвестные препятствовали выезду с места происшествия служебного автомобиля, оказывали сопротивление, не реагировали на законные требования работников полиции, при этом забрали два пожарных рукава, лопату, сачок и покинули место происшествия.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 240 (нарушение правил охраны или использования недр), частью 2 статьи 342 (сопротивление работникам правоохранительного органа) и частью 2 статьи 343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, вчера около 14:30 во время отработки группа реагирования патрульной полиции Сарненского отдела совместно с работниками управления защиты экономики в урочище Асфальтовое поселка Клесов обнаружили группу неизвестных в количестве около 15 человек, которые добывали янтарь. Заметив служебные автомобили, неизвестные скрылись. С места происшествия изъяты мотопомпа и два пожарных рукава.

Также мотопомпу кустарного производства с оборудованием для незаконной добычи янтаря и автомобиль «ЛуАЗ» обнаружили сотрудники группы реагирования патрульной полиции в лесном массиве вблизи села Крупово Дубровицкого района. По обоим фактам идет досудебное расследование.