ГБР взялось за расследование падения военного вертолета во Львовской области

Новости Украины:ГБР расследует причину падения военного вертолета на Львовщине по статье "нарушение правил полетов".

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в Львове, осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту падения военного вертолета Ми-2 на территории воинской части А2595 в г.Броды (Львовская обл.).

Как сообщается на сайте ГБР, по предварительной информации, во время планового полета вертолет Ми-2 после успешного взлета поднялся на высоту около 4-5 метров, после чего упал на бок. На борту было два члена экипажа, они не получили повреждений, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В то же время вертолет при падении был поврежден, взрыва не произошло.

Следователи теруправления ГБР во Львове совместно с группой прокуроров военной прокуратуры Тернопольского гарнизона проводят первоочередные следственные действия на месте происшествия, причина аварии выясняется.

Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия).

Как сообщалось, военный вертолет Ми-2 упал в г.Броды в пятницу, 16 августа. На борту находились двое военных, в результате аварии они не пострадали.