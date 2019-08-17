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В одесской многоэтажке горело три балкона

В одесской многоэтажке горело три балкона
23:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:В Одессе в многоэтажном доме произошел пожар.

В Одессе в многоэтажном доме в субботу загорелись балконы трех квартир.

Об этом сообщает в Фейсбуке ГУ ГСЧС в Одесской области.

"17 августа в 15:07 в Службу «101» поступило сообщение о возгорании квартиры на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в г.Одесса по проспекту Небесной сотни", - говорится в сообщении.

В 15:15 на место вызова прибыли спасатели и установили ,что горят три балкона на 7, 8 и 9 этажах на общей площади 15 кв. м. В 15:40 пожар локализовали, а в 15:47 — потушили.

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Во время тушения пожара эвакуировали пятерых человек. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара, ущерб и владельцы квартир устанавливаются.

От ГСЧС привлекались семь единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава .

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Одесса, Пожар, Спасатели, Пожарные, Огонь, ГСЧС, Многоэтажка.
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