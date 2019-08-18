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Полиция Одессы задержала владельца сгоревшего отеля

Полиция Одессы задержала владельца сгоревшего отеля
00:57 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В Одессе полиция задержала Вадима Черного - владельца отеля "Токио Стар".

В Одессе правоохранители задержали известного предпринимателя Вадима Черного - владельца отеля «Токио Стар», в котором во время пожара погибли 9 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Черный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования следователи областной полиции задержали фактического владельца гостиницы «Токио Стар» В. Черного», - сообщили в прокуратуре.

Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напоминаем, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице «Токио Стар» произошел пожар. В результате пожара погибли девять человек, пострадали - 10, спасены - семь, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС, ориентировочно в гостинице находились 200 человек. По факту пожара в гостинице «Токио Стар» полиция начала уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Госбюро расследований начало расследование по факту халатности работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, из-за которой произошел пожар в гостинице. В ГСЧС заявили, что планировали в июле проверить «Токио Стар», но представитель Службы не был допущен к проверке из-за смены владельцем права собственности гостиницы.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил немедленно начать проверки гостиниц и санаториев из-за пожара в Одессе. В связи с гибелью людей в гостинице «Токио Стар» в Одессе 18 августа объявлено днем траура.

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Все по теме:

Пожар, Отель, Пожарные, Огонь, ГСЧС, Вадим Черный, Токио-Стар.
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