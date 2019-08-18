Белорус хотел попасть в страну Евросоюза по паспорту гражданина Украины

Новости Украины:Гражданин Белоруси попытался пересечь границу с паспортом Украины.

Гражданина Беларуси пограничники задержали во время оформления пассажиров, которые улетали рейсом в Венгрию. Он хотел перейти границу с паспортом Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПС Украины.

“Гражданина Беларуси 1967 года не пропустили вчера сотрудники Госпогранслужбы в авиационном пункте пропуска „Борисполь“. Задержание произошло во время оформления пассажиров, которые улетали рейсом в Венгрию”, — говорится в сообщении.

В ходе проверки документов пограничники установили, что мужчина предоставил на паспортный контроль частично поддельный паспорт гражданина Украины.

Как сообщили в пресс-службе, по результатам углубленного изучения паспортного документа выяснилось, что документ имеет частичную подделку, а именно — в нем заменена страница с учредительными данными.

“Дальнейшая проверка пограничникам также показала, что лицо въехало на территорию Украины по действительным паспортом гражданина Беларуси”, — добавили в сообщении.

На обнаруженного правонарушителя составили админматериалы по ст. 204-1 КУоАП. Задержанного гражданина Беларуси передали сотрудникам Национальной полиции для принятия дальнейшего правового решения.