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ГБР задержало таможенника-взяточника на Ивано-Франковщине

ГБР задержало таможенника-взяточника на Ивано-Франковщине
10:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay

Новости Украины:На Ивано-Франковсковщине задержали таможенника на требовании взятки в размере 2,5 тысяч долларов.

Государственное бюро расследований (ГБР) в Киеве задержало на взятке в размере $2,5 тыс.начальника одного из постов Ивано-Франковской таможни Государственной фискальной службы Украины, сообщила пресс-служба ГБР.

"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, разоблачили начальника одного из таможенных постов Ивано-Франковской таможни ГФС Украины на вымогательстве неправомерной выгоды в размере $2,5 тыс. за таможенное оформление ткани", - говорится в сообщении.

Как отмечается, чиновник требовал неправомерную выгоду от физических лиц-предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при растаможивании товаров, ввозимых из стран ЕС, и успел получить $2 тыс. за беспрепятственное оформление товара "ткань для изготовления роллет".

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Правоохранители задержали чиновника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения неправомерной выгоды. Ему готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Взятка, Ивано-Франковская область, ГБР, Ивано-Франковщина.
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