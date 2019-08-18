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В Сумской области мужчина устроил перестрелку в кафе

В Сумской области мужчина устроил перестрелку в кафе
14:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нарушитель сбежал с места происшествия, но полиция вычислила местонахождение и задержала.

В ночь на 18 августа в одном из кафе г. Ахтырка Сумской области между посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов, одна из пуль попала в его оппонента.

Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле, однако полицейские установили его местонахождения и задержали.

Правонарушитель оказался 24-летним жителем Киева. Он приехал в Ахтырку навестить родителей. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли травматический пистолет и доставили в отдел полиции.

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Между тем врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Жизни и здоровью раненого мужчины ничего не угрожает.

Следователи открыли уголовное производство, квалифицировав действия нарушителя по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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Киев, Перестрелка, Сумская область, Ахтырка.
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