В Сумской области мужчина устроил перестрелку в кафе

Новости Украины:Нарушитель сбежал с места происшествия, но полиция вычислила местонахождение и задержала.

В ночь на 18 августа в одном из кафе г. Ахтырка Сумской области между посетителями заведения возник конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов, одна из пуль попала в его оппонента.

Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, правонарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле, однако полицейские установили его местонахождения и задержали.

Правонарушитель оказался 24-летним жителем Киева. Он приехал в Ахтырку навестить родителей. За рулем мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли травматический пистолет и доставили в отдел полиции.

Между тем врачи оказали пострадавшему необходимую помощь. Жизни и здоровью раненого мужчины ничего не угрожает.

Следователи открыли уголовное производство, квалифицировав действия нарушителя по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.