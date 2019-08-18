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В Минобороны сообщили о 4 провокациях боевиков в зоне ООС

В Минобороны сообщили о 4 провокациях боевиков в зоне ООС
14:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики осуществили 4 обстрела с полуночи, в одном случае открывался ответный огонь, пострадавших среди украинских военных нет.

Незаконные вооруженные формирования осуществили четыре вооруженные провокации на востоке Украины с начала текущих суток 18 августа, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток потерь вследствие обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди наших героев-защитников нет", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, ночью после полуночи из стрелкового оружия были обстреляны защитники с.Пищевик Волновахского района Донецкой области.

Утром со стороны с.Ужовка (бывш.Ленинское) на неподконтрольной территории боевики обстреяли из ручных противотанковых гранатометов украинские позиции у с.Водяное Новоазовского района, а затем из стрелкового оружия – позиции у с.Лебединское Волновахского района.

За минувшие сутки боевики 8 раз обстреляли силы ООС

Также утром из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции Объединенных сил у пос.Новолуганское Бахмутского района Донецкой области. "С целью сохранения жизни и здоровья наших воинов, защитники Украины применили в ответ пехотное вооружение, не нарушая Минские соглашения, в течение 10 минут подавили вражескую вооруженную активность", - говорится в сводке.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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