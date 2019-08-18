Память погибшего на Донбассе солдата почтил глава польского Сената

Новости Украины:Польский маршал побывал на родине погибшего Александра Колбуна.

Председатель верхней палаты польского парламента - Сената, маршал Станислав Карчевский почтил память Александра Колбуна - украинского солдата, погибшего на Донбассе 15 августа.

Как сообщает Польское радио, маршал с парламентской делегацией посетил с. Костюхновка Маневичского района Волынской области.

Политик подчеркнул, что мир должен помнить - на востоке Украины продолжается война, которую следует как можно скорее закончить.

20-летний Александр Колбун из с. Волчицк Волынской области погиб во время атаки пророссийских сепаратистов в Луганской области. В субботу 17 августа его похоронили.

Карчевский передал слова соболезнования родным украинского воина: "Мое присутствие было для того, чтобы отдать дань уважения этому солдату, выразить соболезнования семье. Но также - показать Европе и миру, что здесь погибают молодые люди, здесь идет война, и эта война должна быть как можно скорее закончена".

Согласно сообщению, делегация польских парламентариев с маршалом Сената на днях побывала в Волынской области на торжественных мероприятиях, посвященных памяти польских легионеров, погибших в 1916 году в боях у села Костюхновка.

Как известно, для поляков небольшое волынское село Костюхновка является знаковым, поскольку, как считают они, тут и зародилась борьба за независимость Польши. Здесь в июле 1916 года состоялась битва легионеров с российским войском, легионерами командовал будущий польский президент Йосеф Пилсудский. Она считается самой крупной польской битвой Первой мировой войны. Это был первый момент, когда все три бригады польских легионов сражались вместе, вступив в бой с гораздо более многочисленным российским войском.

Вблизи села в тридцатых годах прошлого столетия насыпали так называемую Польскую гору - в память о битве, в окрестных лесах обустроили мемориал погибших легионеров.