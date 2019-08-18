От огнестрельного ранения погиб украинский военный

В зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский военный Василий Евстегнеев.
Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской областной государственной администрации на своей странице в Facebook.
Отмечается, что Евстегнеев, 1980 года рождения, уроженец с. Дорожинка, Ольшанского района, командир отделения 72-й отдельной механизированной бригады погиб в ночь на 15 августа в районе Золотого (Луганская область) от огнестрельного осколочного ранения, которое получил в результате обстрела с стороны оккупированной территории.
Напомним, что в Минобороны сообщили о 4 провокациях боевиков в зоне ООС.