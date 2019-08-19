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Через линию разграничения не пропустили почти 250 человек из-за отсутствия документов

Через линию разграничения не пропустили почти 250 человек из-за отсутствия документов
05:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Госпогранслужба за неделю не пропустила через линию разграничения 248 человек.

Военнослужащие Госпогранслужбы за минувшую неделю изъяли у лиц, пересекающих линию разграничения через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда, 29 украинских паспортов с признаками частичной подделки. 248 лицам было отказано в пропуске в связи с отсутствием необходимых документов, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Всего за указанный период линию разграничения пересеклы 286,5 тысяч граждан и 34,6 тысячи транспортных средств.

26 человек были уличены в пересечении границы с Россией в недействующих пунктах пропуска на неконтролируемом участке границы.

В ГБР передали дело о применении оружия пограничниками

"В их отношении, а также в отношении двоих иностранцев, нарушивших правила пребывания в Украине, составлены протоколы об административных правонарушениях",- отметили в штабе ООС.

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Пограничники, Граница, Документы, ГПСУ.
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