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В ГБР передали дело о применении оружия пограничниками

В ГБР передали дело о применении оружия пограничниками
16:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:нацполиция

Новости Украины:Пограничники применили оружие в сторону автомобиля, который отказался остановиться на просьбу ГПСУ.

Дело о применении оружия пограничниками в Черновицкой области передали в Государственное бюро расследований Украины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Следственно-оперативная группа установила, что трое мужчин двигались на автомобиле Nissan Patrol в направлении села Шепит.

"Пограничники, выполняя обязанности по охране государственной границы по направлению "618 Пограничного знака", останавливали транспортное средство с целью проверки на противоправную деятельность. По требованию пограничников автомобиль не остановился, а продолжил двигаться дальше. Поэтому было применено оружие для остановки указанного транспортного средства. В результате один из мужчин, который сидел на заднем сиденье автомобиля, был ранен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о госпитализации в Путильскую центральную районную больницу 24-летнего жителя села Киселицы с диагнозом - огнестрельное ранение поступило по спецлинии "102" от дежурного врача заведения сегодня в 03:35 ночи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

По данным Государственной пограничной службы, в Черновицкой области на границе с Румынией внедорожник создал угрозу жизни пограничному наряду. Не остановили водителя и предупредительные выстрелы.

"На законное требование пограничников водитель транспортного средства не остановился. Ослепив охранников границы фарами, водитель направил автомобиль на пограничный наряд, создав явную угрозу жизни и здоровью правоохранителей. Для прекращения противоправных действий военнослужащие осуществили несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако это также не остановило нарушителя. После этого пограничники применили оружие по колесам транспортного средства. Через несколько метров машина остановилась. Водитель сообщил, что в салоне есть раненый, который теряет сознание. Мужчину немедленно доставили в районную больницу", проинформировали пограничники.

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Руководитель Государственной пограничной службы для объективного и беспристрастного выяснения всех обстоятельств, в том числе правомерности применения оружия, назначил служебное расследование. Руководитель ведомства лично отбыл на участок Черновицкого пограничного отряда.

В то же время Государственная пограничная служба Украины обратила внимание на то, что невыполнение законных требований пограничников недопустимо.

"Отметим, что в случае угрозы жизни или здоровью военнослужащих вынуждены реагировать на ситуацию, в том числе, применяя оружие", - подчеркнули в ГПСУ.

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Стрельба, ГПСУ, Черновицкая область, Нацполиция.
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