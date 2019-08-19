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СБУ подозревают машиностроительное предприятие в поставках в ОРДЛО

СБУ подозревают машиностроительное предприятие в поставках в ОРДЛО
15:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:СБУ огласило подозрение нескольким лицам которых подозревают в поставках оборудования на шахты в ОРДЛО

Следователи Службы безопасности Украины и прокурор Донецкой области сообщили о подозрении трем лицам, причастным к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированной территории Донбасса.

"Привлеченные к операции Объединенных сил оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018-2019 годов отечественное машиностроительное предприятие по документам якобы экспортировало горное оборудование в адрес российских компаний. На самом деле промышленное оборудование доставлялось на угледобывающие предприятия, расположенные в террористической организации "ДНР", - сообщает в понедельник пресс-центр СБ Украины.

Согласно информации, после пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы "ДНР" для использования на "национализированных" предприятиях.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали переправку террористам оборудования на сумму 30млн грн. Средства направлялись как на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Сейчас генеральному директору предприятия, который является депутатом Донецкого областного совета, его заместителю, а также еще одному участнику преступной сделки сообщили о подозрении по ч.2 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

В СБ Украины напомнили, что в июне подозрение по этой же статье было сообщено еще одному участнику противоправного механизма - также депутату Донецкого областного совета, который выступал в качестве посредника между руководством завода и боевиками.

Как сообщалось, 3 июля в Мариуполе депутату Донецкого областного совета суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в финансировании террористов "ДНР".

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"Октябрьским районным судом Мариуполя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в размере 768,4 тыс. грн депутату Донецкого областного совета 6 созыва, который обоснованно подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 УК Украины, то есть в финансировании терроризма", - сообщила тогда пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В прокуратуре установили, что с марта 2018г. 47-летний депутат занимался поставками на оккупированную территорию через территорию Российской Федерации продукции для угольной и горно-шахтной промышленности украинского производства. Отмечается, что за время своей деятельности депутат обеспечил поставки на общую сумму около 68 млн российских рублей.

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СБУ, Суд, Донбасс, ОРДЛО.
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