Tesla въехала в Range Rover в центре Киева: 6 пострадавших (Фото и видео)

Новости Украины:В центре Киева внедорожник въехал в пешеходов, пострадали 6 человек.

В Киеве на перекрестке ул.Саксаганского и Льва Толстого столкнулись два автомобиля, после чего внедорожник отбросило на обочину; в результате ДТП пострадали 5 пешеходов и водитель.

Как сообщает в понедельник отдел коммуникации полиции г.Киева, по предварительной информации, после столкновения на перекрестке автомобилей Range Rover и Tesla внедорожник отбросило на людей.

"В результате водитель Tesla и трое пешеходов получили травмы различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Позже в полиции уточнили, что по информации службы "103", пятеро пешеходов получили повреждения. Их госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести. Водителю "Tesla" оказали медицинскую помощь на месте.

На месте происшествия работают патрульные и работники следственного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Сейчас они опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия, а также устанавливают механизм и причины ДТП.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.