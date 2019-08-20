Скачать
Вторник, 20.08.2019
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Зеленский назвал своего представителя в Раде
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Сборная Украины по дзюдо назвала состав на ЧМ-2019
Приметы и обряды на 20 августа - День Марины-Пимены
Приметы и обряды на 20 августа - День Марины-Пимены

Возле киевского метро произошла перестрелка (Видео)

Возле киевского метро произошла перестрелка (Видео)
09:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:После стрельбы правонарушители разбежались, три человека госпитализированы.

В ночь на 20 августа возле станции метро "Голосеевская" в Киеве произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадало трое людей.

Как сообщили в полиции Киева, правоохранители пообщались со свидетелями и выяснили, что в ходе конфликта было применено травматическое оружие. После стрельбы правонарушители разбежались.

"В результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Под Черкассами произошло страшное ДТП, трое погибших

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников произошедшего и причин инцидента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Перестрелка, Стрельба, Метро, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Гороскоп на сегодня, 20 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Врио главы Николаевской ОГА уволен указом Зеленского
04 "Происшествие с хлебом": Нетаньяху сделал заявление
05 ОЕОУ выразила протест из-за скандала с женой Нетаньяху
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Площадь имени Немцова может появиться в Праге
Площадь имени Немцова может появиться в Праге
Жара до +31, местами грозы: погода на 20-21 августа
Жара до +31, местами грозы: прогноз погоды
Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
Нетаньяху: Украина откроет представительство в Иерусалиме
Рецепт дня: сливовый пирог
Рецепт дня: сливовый пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь