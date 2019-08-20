Возле киевского метро произошла перестрелка (Видео)

Новости Украины:После стрельбы правонарушители разбежались, три человека госпитализированы.

В ночь на 20 августа возле станции метро "Голосеевская" в Киеве произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадало трое людей.

Как сообщили в полиции Киева, правоохранители пообщались со свидетелями и выяснили, что в ходе конфликта было применено травматическое оружие. После стрельбы правонарушители разбежались.

"В результате инцидента госпитализированы двое мужчин с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет. Сейчас усилия правоохранителей направлены на установление и задержание всех участников произошедшего и причин инцидента.