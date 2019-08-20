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Защита владельца "Токио-стар" заявила, что подозрение их клиенту не вручали

Защита владельца "Токио-стар" заявила, что подозрение их клиенту не вручали
11:40 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:В зале суда следователи ответили, что Вадим Черный сам отказался от получения документа.

Защитники владельца отеля "Токио-Стар", где 17 августа в пожаре погибли 9 туристов, заявили, что их клиенту не вручали подозрение.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что судебное заседание в Одессе по избранию меры пресечения Вадиму Черному, которое длилось более 5 часов, перенесли в связи с заявлением адвокатов.

Защита утверждала, что Киевский райсуд не может рассматривать ходатайство досудебного расследования, который юридически находится в другом районе.

После этого адвокаты владельца отеля добавили, что их клиенту вообще не вручили подозрение и при этом были нарушены все процессуальные нормы. Сторона обвинения настаивала, что сам бизнесмен отказался от получения документа от следователя.

Суд по делу владельца отеля "Токио Стар" объявил перерыв до утра вторника

Около 11 ночи судья поручил вручить подозрение еще раз, а судебное заседание назначить сегодня, 20 августа. Сам подозреваемый ответил, что его сделали виновным еще до окончания экспертиз.

Напомним, в ночь на 17 августа в одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар. 9 человек погибли, 9 – госпитализированы. 19 августа стало известно, что среди погибших – ребенок и гражданка Австралии. Правоохранители (в порядке ст. 208 УПК Украины задержали владельца отеля "Токио Стар", известного предпринимателя Вадима Черного. Ему сообщено о подозрении в преступлении по ч. 2 ст. 270 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

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Одесса, Пожар, Гостиница, Суд, Токио-Стар.
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