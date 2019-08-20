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Боевики обстреляли предприятие в Бахмуте

Боевики обстреляли предприятие в Бахмуте
12:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Оккупационные войска нарушили перемирие и обстреляли аграрное предприятие в Бахмуте.

Российские оккупационные войска в очередной раз нарушили режим перемирия, введенный 21 июля, обстреляв гражданскую инфраструктуру на Донбассе, в частности Бахмутский аграрный союз.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

“Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты в очередной раз прибегают к провокациям и нарушают запрет на использование любого оружия. В частности, 18.08.2019 ориентировочно с 07:36 до 07:45 со стороны ВФ РФ со стороны Доломитное – в направлении Новолуганского осуществлены обстрелы гражданской инфраструктуры на территории ЧАО “Бахмутский аграрный союз””, - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в 08:55 19 августа от главного инженера ЧАО “Бахмутский аграрный союз” было получено сообщение о факте попадания боеприпасов стрелкового оружия в служебные помещения на территории ЧАО “Бахмутский аграрный союз”.“Прибыв на место обстрела, наблюдательная группа УС СЦКК зафиксировала, что в результате попадания боеприпасов стрелкового оружия калибра 5.45 мм в служебных помещениях свинофермы агрофирмы “Бахмутский аграрный союз” разбиты окна. Пострадавших работников не выявлено”, - сообщают в штабе.

Украинская сторона СЦКК призвала вооруженные формирования Российской Федерации и их наемников прекратить свои провокации и придерживаться достигнутых договоренностей, сообщают в пресс-службе ООС.

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Донбасс, ВСУ, АТО, СЦКК, Бахмут, ОРДЛО, ООС.
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