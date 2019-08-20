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Полиция установила, кто устроил стрельбу возле киевского метро

Полиция установила, кто устроил стрельбу возле киевского метро
12:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Стрельбу возле ст.м "Голосеевская" в Киеве устроили сотрудники двух охранных структур, полиция намерена задержать пятерых участников конфликта.

Полиция Киева установила нескольких активных участников потасовки со стрельбой, которая произошла в ночь на вторник возле столичной станции метро "Голосеевская", решается вопрос о задержании пятерых из них.

Как сообщает во вторник полиция Киева на странице в соцсети Фейсбук, в рамках досудебного расследования установлено, что конфликт в парке возник между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы.

В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадало трое мужчин, они госпитализированы.

"Правоохранители во время проведения розыскных мероприятий установили нескольких активных участников события: решается вопрос о задержании пятерых из них (все они имеют телесные повреждения) в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте также находятся их адвокаты", - сказано в сообщении.

Кроме того, полицейские проводят неотложные следственные действия, в том числе обыски.

После установления всех обстоятельств инцидента возможна дополнительная квалификация события.

Как сообщалось, в ночь на вторник, 20 августа, в Киеве возле станции метро "Голосеевская" возникла потасовка. В результате инцидента с применением травматического и холодного оружия госпитализированы трое мужчин: двое с огнестрельными ранениями и один - с ножевым ранением ноги.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

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Киев, Полиция, Стрельба, Метро, Нацполиция, Полиция Киева.
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