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В Киеве для ветеранов появилась телефонная линия поддержки

В Киеве для ветеранов появилась телефонная линия поддержки
13:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Линия поддержки специализируется по вопросам суицидов среди военных.

В Киеве презентовали телефонную линию поддержки по вопросам предотвращения суицидов и профилактики психологического здоровья для ветеранов военных действий на Донбассе - Lifeline Ukraine.

"Я считаю, что завершая военную службу, некоторые переживают травматичное для них время. Lifeline может стать первым этапом помощи в адаптации этих людей, которая будет предоставлять психологическую помощь", - сказала заместитель главы миссии посольства Великобритании в Украине Хелен Фейзи на презентации инициативы во вторник в Киеве.

Проект является негосударственным, а правительство Великобритании является одним из доноров, взнос которого составил 580 тыс. фунтов.

"Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях, возвращаясь оттуда, оставляли там друзей и сослуживцев. Здесь у них новый этап их жизни. Важно, чтобы Украина создала такую структуру поддержки", - отметил основатель Lifeline Ukraine Пол Найлен.

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По его словам, за основу был взят проект, который функционирует в Австралии - Lifeline Australia.

В будущем, Найлен планирует расширить предоставление помощи для всех слоев населения.

По информации министерства по делам ветеранов, в Украине 392 тыс. ветеранов войны на Донбассе.

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Великобритания, Военные, Донбасс, Суицид.
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