Ливень нанес Одесской области ущерб на 23 млн грн

Новости Украины:Такой ущерб нанес ливень в Белгород-Днестровском районе.

В Одесской области из-за ливня, прошедшего в начале августа, Белгород-Днестровскому району области нанесен ущерб на 23 млн грн.

В Одесской областной государственной администрации, об этом стало известно 19 августа во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации.

Как пояснили в ОГА, на совещании рассматривался вопрос относительно ситуации, сложившейся на территории Белгород-Днестровского района в результате ухудшения погодных условий, имевших место 3-4 августа.

Как отмечается, предварительная сумма ущерба ориентировочно оценена сельскими советами в 23 млн грн и сейчас проводится соответствующая обработка документов.

«Председателям сельских советов и ОТГ поручено проработать вопрос выделения средств из местных бюджетов и средств, поступающих от их перевыполнения, после чего обратиться с соответствующим финансовым запросом в областную государственную администрацию», - сказано в сообщении.

В нем также говорится, что вопрос по недопущению разрушения конструкций и элементов Аккерманской крепости, поврежденной ливнем, прорабатывается экспертной группой. По результатам обработки будет направлено обращение Одесскому областному совету о выделении средств для проведения необходимых работ по определенной сметной стоимости.

В Белгород-Днестровской районе Одесской области 3-4 августа выпала 4-месячная норма осадков. Из-за ливня и порывов ветра до 25 м/с много населенных пунктов района остались без электричества, имело место подтопление жилых домов и зданий социальной сферы.

В селе Молога погиб житель города Белгород-Днестровский, который стал жертвой селевого потока, спровоцированного осадками.

Также в результате непогоды повреждена Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость, которая является историко-архитектурным памятником.