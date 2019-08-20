Киберполиция разоблачила мошенников, снимавших средства учителей и медиков

Новости Украины:Киберполиция разоблачила на Днепропетровщине мошенников, незаконно снимавших средства с банковских карточек учителей и медиков.

Сотрудники Приднепровского управления киберполиции совместно с детективами полиции Днепропетровской области разоблачили участников преступной группы, которые занимались хищением средств с банковских счетов граждан Украины (среди пострадавших - учителя, сотрудники медучреждений, разнорабочие), предварительная общая сумма убытков – 1,5 млн грн.

Как сообщил во вторник Департамент киберполиции Украины, для управления банковскими счетами и хищения средств злоумышленники использовали мобильные номера, привязанные к банковским счетам граждан. Базы данных с номерами мошенники покупали на закрытых форумах в сети, а данные для перевыпуска SIM-карт находили в социальных сетях.

Сотрудники киберполиции с участием службы безопасности АО "Альфа-Банк" установили, что в состав группы входили четверо жителей Кривого Рога (Днепропетровская обл.). Организатор - 40-летняя женщина, которая создала преступную схему и координировала действия исполнителей.

Как указали в департаменте, по ее схеме все факты похищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и проведения операций). Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники выбирали преимущественно из социальных сетей.

На основании полученной необходимой информации, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых получали доступ к банковским счетам пострадавших. Система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.

По предварительным данным, преступными действиями группы нанесен ущерб около 1,5 млн грн. Большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в онлайн-казино и на спортивных ставках.

Для удобства и координации действий мошенники арендовали офис в г.Кривой Рог. В офисе и квартире членов группы и в их автомобилях полицейские провели одновременно восемь санкционированных обысков. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.

Следователи квалифицировали произошедшее по ч. 4 ст. 185 (кража) УК Украины. Двое подозреваемых задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога. Решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.