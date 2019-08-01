Киберполиция расширит штат сотрудников

Новости Украины: В штат подразделений киберполиции введут дополнительные должности для продолжения развития подразделения.

В штат киберполиции введут дополнительные должности для продолжения развития подразделения.

Об этом заявил начальник Национальной полиции Сергей Князев на совещании с участием руководителей криминального блока и следственных подразделений аппарата Нацполиции, сообщили в Департаменте коммуникации НПУ.

"Возможности киберполиции нужно наращивать и расширять, чтобы заранее просчитывать шаги преступников. Поэтому в штатное расписание киберполиции будут введены дополнительные должности, предусматривающие новые направления работы, новые функции", - сказал он.

Князев добавил, что это позволит не только оперативно раскрывать преступления самим оперативникам киберполиции, но и оказывать всестороннюю помощь в рамках уголовных производств коллегам из других подразделений - уголовного розыска и следственных подразделений.

Поэтому начальник Нацполиции поручил Департаменту кадрового обеспечения предоставить в течение двух недель предложения по увеличению штатной численности подразделений киберполиции, говорится в сообщении. Кроме того, все руководители подразделений уголовного блока милиции и Главного следственного управления должны проанализировать проблемные вопросы, возникающие при проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

"Вы должны определить потребность в специалистах киберполиции, и по каким направлениям они будут работать", - отметил Князев.