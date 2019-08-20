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В Украине продали на электронных торгах 25 тыс гектаров земельных участков

В Украине продали на электронных торгах 25 тыс гектаров земельных участков
15:30 Сегодня Телеграф УНИАН pixabay.com

Новости Украины:В Украине на правах аренды реализовали 25 тыс гектаров земельных участков, больше всего было продано в Одесской области.

За январь-июнь 2019 года в электронных земельных торгах, на которых агропроизводители могут приобрести право аренды на земли сельхозназначения государственной собственности сроком на 7 лет, приняли участие 5,5 тыс. аграриев.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора института Ольгу Ходаковскую. По ее словам, за один лот в среднем конкурировали четыре участника.

Всего за первое полугодие 2019 года по результатам электронных торгов в Украине были реализованы права аренды на 1385 земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 25 тыс. гектаров. Больше всего прав на аренду – в общей сложности на 4,2 тыс. гектаров – было продано в Одесской области.Госпредприятие СЕТАМ через OpenMarket с октября 2018 года продало права аренды на 1037 земельных участков на общую сумму 79,1 млн грн.

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Государственное предприятие СЕТАМ совместно с Государственной службой Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра провели первый в Украине электронный аукцион по продаже прав аренды земли 18 октября 2018 года. Тогда к продаже через площадку OpenMarket были предложены права аренды на 10 участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности общей площадью 210 га.

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Рынок земли, Одесская область, Министерство аграрной политики, Земельные участки.
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