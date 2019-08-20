РФ активно поставляет вооружение боевикам по железной дороге

Новости Украины:Власти РФ поставляют на оккупированную территорию Украины оружие и боеприпасы с помощью железной дороги.

Оккупанты активно завозят по железной дороге на временно неконтролируемую территорию Донецкой и Луганской областей оружие и боеприпасы, и там уже сосредоточен запас, позволяющий вести боевые действия в течение 14 суток.

Об этом сообщил пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий спецпроекту Радио Свобода Донбас.Реалии.

"Именно по железной дороге завозятся боеприпасы, которые затем используются в повседневной и боевой деятельности, и во время боевых действий. Количество военных грузов несколько уменьшилось. Это прежде всего связано с тем, что нет активных боевых действий. Кроме того, на территории оккупированных районов в 1 и 2 армейских корпусах (1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ - ред.) создан запас материальных средств боеприпасов, позволяющий вести боевые действия этим корпусам в течение 14 суток", - отметил Скибицкий.

Как говорится в сюжете, ОБСЕ мониторит участок российско-украинской границы только днем и только на пунктах пропуска, однако с помощью беспилотников наблюдатели все же фиксировали колонны техники в обход пунктов пропуска. В частности, в 2018 году таких случаев было не менее восьми, сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине в 2014-2018 гг. Александр Хуг. "Колонны были высокоорганизованные, ехали ночью на участках, где нет официальных пунктов пропуска. Эти колонны, похоже, состояли из машин военного типа", - говорит он.

Аналогичные случаи были зафиксированы и в 2019 году. По словам главы пресс-службы СММ ОБСЕ в Украине Драганы Николич-Соломон, последний такой случай был зафиксирован ночью 22 июля, когда беспилотник миссии обнаружил колонну из восьми грузовиков, стоявших развернутыми в восточном направлении на грунтовой дороге вдоль лесополосы вблизи с неконтролируемым участком границы рядом с Российской Федерацией ориентировочно в 2 км юго-западнее населенного пункта Степное Донецкой области.

Кроме того, по данным Управления разведки, российские самолеты ведут постоянный мониторинг территории Украины. "С начала этого года мы зафиксировали более 70 случаев, когда применялись самолеты-разведчики, прежде всего Су-24МР и Ил-20, которые осуществляли разведку нашей территории. А в отдельных случаях приближение к нашей государственной границы составляло 15 км. Противник, по сути, видит и может вести разведывательную деятельность в отношении группировки наших войск", - рассказал Скибицкий.