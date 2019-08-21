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15 ноября запустят улучшенные КПВВ на админгранице с Крымом

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15 ноября запустят улучшенные КПВВ на админгранице с Крымом
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Херсонская ОГА

Новости Украины:В сервисных зонах на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" планируется построить центры предоставления административных услуг.

Такое заявление сделал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев в ходе межведомственного совещания на территории пункта въезда-выезда "Чонгар", сообщает Херсонская ОГА.

"Юрий Гусев отметил, что в сервисных зонах планируется построить центры предоставления административных услуг, для этого необходимо спроектировать проведение качественной связи в КПВВ", - говорится в сообщении.

Председатель ОГА отметил, что во время пересечения временной границы люди должны чувствовать, что возвращаются домой.

В свою очередь государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак отметил, что после поручения Президента руководителю Херсонщины строительные работы на КПВВ активизировались.

"Мы сменили руководство заказчика. Надеюсь, что теперь в корне изменим подход и начнем работать в рамках реального графика. Конечно, это временные сооружения, поскольку Крым - это Украина. Но это не значит, что мы не должны заботиться о людях", - подчеркнул он.

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Заместитель генерального директора "Укринтеравтосервис" Александр Шендрик сообщил о завершении работ по разработке проекта строительства временного контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар".

"Начаты работы по выносу земельных участков на "Чонгаре", а впоследствии такие же работы будут осуществляться по "Каланчаку". Идем по графику. Рабочие материалы переданы в Департамент строительства и развития инфраструктуры ОГА", - сказал он.

Участники совещания подчеркнули, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано на 15 ноября.

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Летом пункт въезда-выезда "Чонгар" ежедневно пересекает 6-7 тысяч человек, в другие периоды года - 2,5-3 тысячи. Сейчас на объекте налажена работа медицинского пункта, куда, по словам врачей, люди обращаются каждый день. В связи со значительным расстоянием от КПВВ к "нулю", во время общения с Юрием Гусевым люди выразили потребность в налаживании перевозок, особенно пожилых людей и лиц с маленькими детьми.

Как ранее сообщалось, во время представления председателя Херсонской ОГА на КПВВ "Чонгар" 13 июля Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что реализовать второй завершающий этап проекту - создание сервисных центров с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" необходимо до 20 декабря.

Заказчиком строительства КПВВ является государственное предприятие Министерства инфраструктуры "Укринтеравтосервис", на обустройство КПВВ государственное предприятие получило финансирование в размере около 100 млн гривень.

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Крым, Владимир Зеленский, Юрий Гусев, Укринтеравтосервис.
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