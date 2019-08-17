Кориневич: Защиту украинцев в Крыму надо усилить

Новости Украины:Представитель президента в Крыму Антон Кориневич считает, что для защиты украинцев в Крыму нужны новые законы.

Уже есть сформированный пакет законодательных инициатив, которые необходимы для решения проблем граждан Украины - жителей Крыма.

Об этом заявил в беседе с корреспондентом Укринформа постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Мы работаем над этим, у нас есть очень хороший пакет инициатив от общественных неправительственных организаций ... Мы считаем, что он содержит много важных вещей, в том числе по упрощению получения документов и вопросы крымчан-нерезидентов", - сказал Кориневич.

Он отметил, что активное лоббирование этих законодательных инициатив начнут с началом работы нового парламента.

Как сообщалось ранее, постоянный представитель Президента Украины в АРК Антон Кориневич считает, что необходимо наладить коммуникацию для внесения законодательных инициатив, которые важны для Крыма и крымчан.