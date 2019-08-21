В Одесской области женщина сядет в тюрьму за контрабанду ценностей

Новости Украины:Женщина скупала антиквариат у черных археологов и продавала его за границу по почте.

К трем годам лишения свободы приговорена жительница города Беляевка Одесской области, уличенная в контрабанде культурных ценностей VII-IX века. Об этом УНН сообщили в прессцентре Службы безопасности Украины.

Досудебным следствием установлено, что женщина скупала у черных археологов предметы старины для перепродажи за границу. Покупателей злоумышленница подыскивала через интернет на специализированных форумах зарубежных стран. Антиквариат она отправляла заказчикам через международные почтовые сервисы. Для сокрытия противоправной деятельности женщина предоставляла таможенному органу недостоверные сведения о перемещаемых ценности.

В 2018 году сотрудники СБУ задокументировали и блокировали восемь попыток контрабандного отправления гражданкой предметов, представляющих культурное и историческое наследие. Злоумышленница была задержана во время очередной попытки незаконной переправки за границу старинных колец, кулонов, крестов и предметов быта.

Во время обысков по месту жительства фигуранта дела оперативники спецслужбы обнаружили более тридцати антикварных предметов, в частности украшений, подготовленных для отправки за границу.

Приморский районный суд Одессы признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) и ч. 1 ст. 201 (Контрабанда) Уголовного кодекса Украины, и назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы. Предметы контрабанды возвращены государству. Приговор суда вступил в законную силу.