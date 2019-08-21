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Под Киевом задержали экс-главу спецназа Грузии (Видео)

Под Киевом задержали экс-главу спецназа Грузии (Видео)
16:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Под Киевом по обвинению в разбое полиция задержала троих граждан Грузии.

Под Киевом правоохранительные органы задержали по обвинению в разбое троих граждан Грузии, двое из которых ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел. Об этом сообщает Грузия Online. Отмечается, что 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили были задержаны в Борисполе Киевской области. Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти.

Занадзе работал в МВД с 2004 по 2013 годы, а Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. После переезда из Грузии все трое участвовали в АТО на Донбассе, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом.

По информации правоохранителей, они проникли в дом предпринимателя и связали его, угрожая огнестрельным оружием. После этого, забрали из дома деньги и угнали принадлежащий ему автомобиль. Следствие ведется по 187-й статье УК Украины (разбой). Факт задержания также подтвердили в МВД Грузии, отметив, что активно сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования дела.

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По данным информированных источников, нападение на предпринимателя и угон его автомобиля бывшие полицейские спланировали после того, как бизнесмен задолжал им

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Киев, Грузия, Донбасс, МВД Грузии, АТО, Нацполиция.
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