Скачать
Среда, 21.08.2019
Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
Гройсман назвал главное условие для возвращения России в G8
"Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
"Список Сенцова": в Лефортово подтвердили перевод
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
Названа официальная дата боя Головкин - Деревянченко
СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына
СМИ: Герцоги Сассекские нашли няню для сына

Спецоперация полиции: в трех областях поймали грабителей элитных квартир

Спецоперация полиции: в трех областях поймали грабителей элитных квартир
21:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Полиция в результате спецоперации в трех областях Украины задержала участников банды, которые грабили элитные квартиры.

Полиция в результате спецоперации в Киеве, Виннице и Черкасской области синхронно задержала участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры, угрожая владельцам расправой.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области, спецоперация прошла быстро и без применения табельного огнестрельного оружия. В задержании группировки принимали участие сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, спецподразделение полиции КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы.

"Вооруженная организованная банда нападала на элитные квартиры граждан Киевщины и других регионов. Угрожая владельцам физической расправой, они выносили деньги, сейфы с драгоценностями, драгоценные вещи", - сказано в сообщении.

Полиция задержала налетчиков. Сейчас решается вопрос об объявлении им подозрения.

После пожара в "Токио Стар" не опознанными остаются двое погибших

Уголовное производство открыто по ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленников, обнаружили и изъяли оружие, взрывчатку и частично награбленное имущества. Также в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигались злоумышленники.

Продолжаются обыски по месту жительства грабителей и месту сокрытия награбленного имущества.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Полиция, Черкассы, Квартиры, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парубий отправится в Литву: подробности
02 Гороскоп на завтра, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Гороскоп на сегодня, 21 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Красивые поздравление с днем рождения 21 августа
05 Главные события 20 августа: Гройсман и Нетаньяху, указ Зеленского, кандидаты на пост спикера Верховной Рады
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Президенты Финляндии и России обсудили Украину
Президенты Финляндии и России обсудили Украину
Зеркаль исключила работу послом Украины в США
Зеркаль исключила работу послом Украины в США
Заряжайся на вокзалах и в поездах: Укрзализныця установит розетки с USB-портами
Укрзализныця установит розетки с USB-портами
Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой: подробности
Ларри Кинг подал на развод со своей седьмой женой: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь