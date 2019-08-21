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После пожара в "Токио Стар" не опознанными остаются двое погибших

После пожара в "Токио Стар" не опознанными остаются двое погибших
20:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Двух погибших после пожара в одесском отеле "Токио Стар" до сих пор не опознали.

Эксперты Одесского областного бюро судмедэкспертизы пока официально не установили личности двух из девяти погибших во время пожара в гостинице "Токио Стар". Продолжаются мероприятия по идентификации ребенка и мужчины.

Об этом сообщила 21 августа заместитель руководителя отдела коммуникаций Одесского главка Нацполиции Светлана Белецкая, сославшись на руководителя Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

"По состоянию на 21 августа не удается идентифицировать личности двух погибших - мужчины и ребенка. Эксперты подтвердили, что погибла жительница Сумской области, 1977 года рождения. Погибшую жену опознал ее муж, что прибыл с ней в Одессу на отдых и сейчас находится в больнице. Однако состояние тела погибшего ребенка таково, что официально идентифицировать личность можно только после проведения генетической экспертизы", - отметила Белецкая.

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Также не установлена личность погибшего мужчины, хотя его лицо не обгорело - родственники могут опознать. Однако пока что никто не обратился в органы внутренних дел по поводу пропавшего гражданина, добавила пресс-секретарь полиции.

Белецкая также прокомментировала пост в Facebook директора Сумской школы №12 Ирины Губской, по словам которой во время пожара в гостинице «Токио Стар» сгорела 10-летняя ученица этой школы вместе с обоими родителями.

"Сейчас эксперты не имеют достаточных оснований, чтобы подтвердить смерть школьницы из Сум. А личность погибшей женщины опознал ее муж, который получил ожоги и находится в одесской больнице. Поэтому можем констатировать, что по состоянию на 21 августа идентифицированы семеро из девяти погибших", - уточнила пресс-секретарь полиции.

Как сообщалось, эксперты идентифицировали, что среди погибших - молодая пара из Балты Одесской области (юношу и девушку уже похоронили), двое жителей Киева (23 и 24 года), женщина из Сумской области, житель Днипра и гражданка Австралийского Союза.

Пожар в гостинице "Токио Стар" унес жизни девяти человек, еще 10 жильцов получили ожоги и были госпитализированы. Трое пациентов еще находятся в больнице.

Владельцу отеля Вадиму Черному сообщено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). Киевский райсуд Одессы санкционировал его арест на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, в ночь с 16 на 17 августа в Одессе в гостинице "Токио Стар" произошел пожар. В результате пожара погибли девять человек, пострадали - 10, спасены - семь, эвакуированы - 136. По данным ГСЧС,ориентировочно в гостинице находились 200 человек.

По факту пожара в гостинице "Токио Стар" полиция начала уголовное производствопо ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Часть погибших в пожаре уже опознана.

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Одесса, Пожар, Отель, Пожар в Одессе, Нацполиция, Токио-Стар.
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