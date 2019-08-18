Пожар в одесском отеле: судмедэксперты опознали часть погибших

Новости Украины:В Одессе завершено вскрытие девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице "Токио Стар".

Часть погибших в пожаре уже опознана.

Об этом сообщил заведующий отделом в Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский в Facebook.

"Вскрытия девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице "Токио Стар", завершены. Все необходимые образцы изъяты и далее будут исследоваться в лабораториях. Часть погибших уже опознана", - написал Яворский.

Он поблагодарил коллег – врачей, медрегистраторов и медицинских сестер отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз – "за готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно сделанную работу".

Также Яворский отметил, что не сомневается, что "когда расследование по этому делу, как и по всем подобным делам в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинять в этом будут, конечно же, именно нас, экспертов".

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли 9 человек, также госпитализировано 10 пострадавших. Сначала сообщалось о 8 погибших, но днем во время следственных действий на месте пожара было обнаружено еще одно тело.

Следствие рассматривает три различные версии возникновения пожара: нарушение пожарной безопасности, поджог с целью сокрытия убийства, короткое замыкание электрических сетей.

Сегодня в Одесской области объявлен день траура по погибшим.