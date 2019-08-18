Скачать
Воскресенье, 18.08.2019
Разумков - о своих доходах и ведении бизнеса
Разумков - о своих доходах и ведении бизнеса
В Гонконге проводится очередная акция протеста
В Гонконге проводится очередная акция протеста
Пушка Крооса и невероятный Куртуа: Реал ударно стартовал в Ла Лиге (Видео)
Пушка Крооса и невероятный Куртуа: Реал ударно стартовал в Ла Лиге (Видео)
На Ровенщине пройдет фестиваль, который перенесет вас во времена Киевской Руси
На Ровенщине пройдет фестиваль, который перенесет вас во времена Киевской Руси

Пожар в одесском отеле: судмедэксперты опознали часть погибших

Пожар в одесском отеле: судмедэксперты опознали часть погибших
12:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Одессе завершено вскрытие девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице "Токио Стар".

Часть погибших в пожаре уже опознана.

Об этом сообщил заведующий отделом в Одесском областном бюро судебно-медицинской экспертизы Борис Яворский в Facebook.

"Вскрытия девяти тел, обнаруженных после пожара в гостинице "Токио Стар", завершены. Все необходимые образцы изъяты и далее будут исследоваться в лабораториях. Часть погибших уже опознана", - написал Яворский.

Он поблагодарил коллег – врачей, медрегистраторов и медицинских сестер отдела экспертизы трупов и отделения молекулярно-генетических экспертиз – "за готовность прийти на помощь, несмотря на выходной день и нерабочее время, а также за оперативную и качественно сделанную работу".

Также Яворский отметил, что не сомневается, что "когда расследование по этому делу, как и по всем подобным делам в этой стране, забуксует и рассыплется, обвинять в этом будут, конечно же, именно нас, экспертов".

В горсовете Одессы рассказали о состоянии пострадавших от пожара в "Токио Стар"

Как сообщалось, в Одессе в ночь на субботу, 17 августа, произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли 9 человек, также госпитализировано 10 пострадавших. Сначала сообщалось о 8 погибших, но днем во время следственных действий на месте пожара было обнаружено еще одно тело.

Следствие рассматривает три различные версии возникновения пожара: нарушение пожарной безопасности, поджог с целью сокрытия убийства, короткое замыкание электрических сетей.

Сегодня в Одесской области объявлен день траура по погибшим.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Одесса, Пожар, Полиция, ЧП, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы на Яблочный Спас 2019 и все о празднике: что святить и можно ли работать
03 США обнародовали первый отчет разведки о катастрофе на ЧАЭС
04 Гороскоп на завтра, 18 августа 2019: все знаки Зодиака
05 Грымчак останется в СИЗО, несмотря на ошибку в постановлении суда
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пожар в одесском отеле: судмедэксперты опознали часть погибших
Пожар в Одессе: судмедэксперты опознали часть погибших
Теплые дни возращаются: прогноз погоды на 18-19 августа
Теплые дни возращаются: прогноз погоды на 18-19 августа
Официальный курс валют от НБУ на 18 августа
Официальный курс валют от НБУ на 18 августа
Disney бьет рекорды: несколько фильмов студии стали &quot;миллиардерами&quot; за год
Disney бьет рекорды: несколько фильмов студии стали "миллиардерами" за год
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь