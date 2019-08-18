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Воскресенье, 18.08.2019
В горсовете Одессы рассказали о состоянии пострадавших от пожара в "Токио Стар"
В горсовете Одессы рассказали о состоянии пострадавших от пожара в "Токио Стар"
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В горсовете Одессы рассказали о состоянии пострадавших от пожара в "Токио Стар"

В горсовете Одессы рассказали о состоянии пострадавших от пожара в "Токио Стар"
11:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Самочувствие больных после ночи стабильное, без ухудшений.

В Одессе состояние госпитализированных во время пожара в отеле "Токио Стар" остается стабильным.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Одессы.

В 10-й Одесской городской клинической больнице находятся 6 человек, в Одесском областном медицинском центре - 2 человека.

В Одессе постояльцев сгоревшего отеля временно разместили в лицее

Напомним, в ночь на 17 августа а одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар: 9 человек погибли, 9 госпитализировали. Один из них - гражданин Сьерра-Леоне сказал, что хочет отбыть на родину.

Правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар", известного предпринимателя Вадима Черного. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.

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Одесса, Пожар, Полиция, ЧП, ГСЧС.
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