В горсовете Одессы рассказали о состоянии пострадавших от пожара в "Токио Стар"

Новости Украины:Самочувствие больных после ночи стабильное, без ухудшений.

В Одессе состояние госпитализированных во время пожара в отеле "Токио Стар" остается стабильным.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Одессы.

В 10-й Одесской городской клинической больнице находятся 6 человек, в Одесском областном медицинском центре - 2 человека.

Напомним, в ночь на 17 августа а одесском отеле "Токио Стар" произошел пожар: 9 человек погибли, 9 госпитализировали. Один из них - гражданин Сьерра-Леоне сказал, что хочет отбыть на родину.

Правоохранители задержали владельца отеля "Токио Стар", известного предпринимателя Вадима Черного. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас прокуратура готовит ему подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель 9 человек (ч.2 ст.270 УК Украины) и ходатайство об избрании меры пресечения.